Türkiye'ye gelen turist sayısı beş ayda 15,6 milyonu aştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin yabancı ziyaretçi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Mayıs ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancıların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,81 oranında azaldı ve toplam 5.037.447 kişi olarak kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1. Antalya – %34,83 (1.754.395)

2. İstanbul – %33,12 (1.668.304)

3. Muğla – %8,46 (426.386)

4. Edirne – %6,95 (350.135)

5. İzmir – %3,05 (153.501)

Ocak-Mayıs dönemini kapsayan beş aylık süreçte ise yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,99 oranında gerileyerek 15.627.456 oldu.

Bu dönemde en çok giriş yapılan ilk beş şehir ise şu şekilde sıralandı:

1. İstanbul – %44,82 (7.004.412)

2. Antalya – %22,86 (3.572.897)

3. Edirne – %9,33 (1.458.103)

4. Muğla – %4,23 (660.620)

5. Artvin – %3,36 (525.172)