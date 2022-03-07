Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı

ANKARA(DÜNYA) - İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ukraynalılara yönelik yürütülen insani yardım faaliyetleri ve savaşın başlangıcından bu yana Türkiye’ye giriş yapan Ukraynalılarla ilgili açıklama yaptı. Çataklı 20 bin 550 Ukrayna vatandaşı, 551 Kırım Tatarının giriş yaptığını bildirdi. Çataklı’nın verdiği bilgilere göre Ukrayna’da bulunan, 1.711 Azerbaycan, 447 Türkmenistan ve 62 Gürcistan vatandaşı da transit geçiş amacıyla Türkiye’ye giriş yaptı.

Çatışma öncesi Türkiye’de bulunan, ancak savaş sebebiyle ülkesine dönemeyen Ukrayna vatandaşları için de vize rejiminde esneklik sağlanacak. Vize muafiyeti kapsamında hâlen yabancı ülke vatandaşları 90 gün kalabiliyor. Bakan Yardımcısı Çataklı, bu durumdaki Ukrayna vatandaşlarının ikamet izni başvurularında da gerekli kolaylığın sağlanması konusunda da valiliklere talimat verildiğini söyledi.

Çataklı, Ukrayna vatandaşlarına yönelik yapılan insanı yardımlar hakkında şu bilgileri verdi:

Türkiye’nin insanı yardım faaliyetleri kapsamında ilk olarak 25 Şubat’ta 11 kişilik AFAD heyetini Romanya Ukrayna sınır noktasına gönderdi. Türkiye’den yola çıkan 5 yardım tırı 2 Mart’ta ulaşırken, 5 Mart tarihinde 5 tır daha yola çıkarıldı.

Romanya sınırında AFAD ekiplerince 2 mobil mutfakta günde 10 bin kişiye sıcak yemek veriliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye acil müdahale ünitesi kurmak için gönderilen 10 kişilik UMKE ekibi de AFAD ile birlikte Romanya sınırında çalışmalarını sürdürüyor. Özel Sektör, STK ve belediyelerin katılımıyla, AFAD eşgüdümünde yaklaşık 10 tırlık bir insani yardım ise 11 Mart’a kadar Türkiye’den çıkışı tamamlayacak.