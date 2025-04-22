Türkiye’ye ‘gıdada stratejik stok merkezi olun' teklifi

Önümüzdeki hafta yapıla­cak IV. Tarım Orman Şu­rası kapsamında Türkiye İh­racatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde “Ta­rım Diplomasisi Atölyesi” düzenlendi.

Etkinlik kapsa­mında gerçekleştirilen “Gü­nümüz Dünyasında Tarım Diplomasisi” başlıklı özel oturumda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yu­maklı, Dünya Gıda Progra­mı’nın (WFP) Türkiye’yi böl­gesel ve küresel bazda gıda stokları için bir “stratejik stok merkezi” olarak konumlan­dırma talebiyle kendilerine geldiğini belirterek, “Bütün değerlendirmeler tamamlan­mış durumda. Sayın Cumhur­başkanımızın da destekleriy­le inşallah ülkemizin stratejik stok merkezi olarak konum­lanmasını bekliyoruz” dedi.

Şura öncesi tarım diplomasisi ele alındı

Tarım diplomasisin önemi­ni belirten Yumaklı, şura ön­cesi tarımın diplomasi yönü­nü vurgulamak istediklerini kaydederek, gıdanın aynı za­manda ülkelerin diplomatik bakışlarını da değiştirdiğini, dünyada farklı boyutlarda çı­kan krizlerin hemen ardın­dan gıda arz güvenliğinin ve üretimde yeterliliğin günde­me geldiğini anlattı.

Bugünün dünyasının çok bilinmeyenli bir denklemi getirdiğini, gıda güvenliğinin ülkelerin birbir­leriyle bu anlamdaki etkile­şimini doğrudan etkilediğini dile getiren Yumaklı, “Türki­ye olarak biz elbette tarım diplomasisini stratejik bir dış politika aracı olarak görüyo­ruz. Neden bunu çok net bir şekilde söylüyoruz?

Ülkemi­zin coğrafi konumu, agroeko­nomik çeşitliliğimiz ve çok taraflı platformlardaki Tür­kiye’nin rolü bize bu anlamda önemli sorumluluklar da yük­lemiş durumda” diye konuş­tu.Türkiye’nin 2023 rakam­larına göre tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada da ilk 10 ülke arasında yer aldığı­nı dile getiren Yumaklı, dola­yısıyla bir de bunun üzerine yaklaşık 32,6 milyar dolarlık ihracatı da koyarsak üzerine doğrudan tarım diplomasisi­nin aslında fiili olarak uygu­landığını ve hayata geçtiğine vurgu yaptı.

“Tarımsal üretimi 75 milyar dolara çıkardık”

Etkinlikte Türkiye’nin dünyada çok önemli bir ta­rım ülkesi olduğunu kayde­den Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarımsal üretimi 30 milyar dolardan 75 milyar do­lara yükselttiklerini aktar­dı. “2002’de 3,4 milyar dolar olan ihracatı 32,5 milyar do­lara yükselttik, halkımızın da ihtiyacı olan tüketim ürünle­rini bulmalarını mümkün kıl­dık” diyen Bolat, iç ticarette­ki dengeler ile ihracat ve it­halat dengelerini hep istişare ettiklerini, ona göre kararlar aldıklarını, çok irtibatlı ol­dukları bakanlıkların başın­da Tarım ve Orman Bakanlığı geldiğini belirtti.