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Türkiye’ye ‘gıdada stratejik stok merkezi olun' teklifi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Gıda Programı’nın (WFP) Türkiye’yi bölgesel ve küresel bazda gıda stokları için bir “stratejik stok merkezi” olarak konumlandırma talebiyle kendilerine geldiğini belirterek, “Bütün değerlendirmeler tamamlanmış durumda” dedi.

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Türkiye’ye ‘gıdada stratejik stok merkezi olun' teklifi
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Önümüzdeki hafta yapıla­cak IV. Tarım Orman Şu­rası kapsamında Türkiye İh­racatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde “Ta­rım Diplomasisi Atölyesi” düzenlendi.

Etkinlik kapsa­mında gerçekleştirilen “Gü­nümüz Dünyasında Tarım Diplomasisi” başlıklı özel oturumda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yu­maklı, Dünya Gıda Progra­mı’nın (WFP) Türkiye’yi böl­gesel ve küresel bazda gıda stokları için bir “stratejik stok merkezi” olarak konumlan­dırma talebiyle kendilerine geldiğini belirterek, “Bütün değerlendirmeler tamamlan­mış durumda. Sayın Cumhur­başkanımızın da destekleriy­le inşallah ülkemizin stratejik stok merkezi olarak konum­lanmasını bekliyoruz” dedi.

Şura öncesi tarım diplomasisi ele alındı

Tarım diplomasisin önemi­ni belirten Yumaklı, şura ön­cesi tarımın diplomasi yönü­nü vurgulamak istediklerini kaydederek, gıdanın aynı za­manda ülkelerin diplomatik bakışlarını da değiştirdiğini, dünyada farklı boyutlarda çı­kan krizlerin hemen ardın­dan gıda arz güvenliğinin ve üretimde yeterliliğin günde­me geldiğini anlattı.

Bugünün dünyasının çok bilinmeyenli bir denklemi getirdiğini, gıda güvenliğinin ülkelerin birbir­leriyle bu anlamdaki etkile­şimini doğrudan etkilediğini dile getiren Yumaklı, “Türki­ye olarak biz elbette tarım diplomasisini stratejik bir dış politika aracı olarak görüyo­ruz. Neden bunu çok net bir şekilde söylüyoruz?

Ülkemi­zin coğrafi konumu, agroeko­nomik çeşitliliğimiz ve çok taraflı platformlardaki Tür­kiye’nin rolü bize bu anlamda önemli sorumluluklar da yük­lemiş durumda” diye konuş­tu.Türkiye’nin 2023 rakam­larına göre tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada da ilk 10 ülke arasında yer aldığı­nı dile getiren Yumaklı, dola­yısıyla bir de bunun üzerine yaklaşık 32,6 milyar dolarlık ihracatı da koyarsak üzerine doğrudan tarım diplomasisi­nin aslında fiili olarak uygu­landığını ve hayata geçtiğine vurgu yaptı.

“Tarımsal üretimi 75 milyar dolara çıkardık”

Etkinlikte Türkiye’nin dünyada çok önemli bir ta­rım ülkesi olduğunu kayde­den Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarımsal üretimi 30 milyar dolardan 75 milyar do­lara yükselttiklerini aktar­dı. “2002’de 3,4 milyar dolar olan ihracatı 32,5 milyar do­lara yükselttik, halkımızın da ihtiyacı olan tüketim ürünle­rini bulmalarını mümkün kıl­dık” diyen Bolat, iç ticarette­ki dengeler ile ihracat ve it­halat dengelerini hep istişare ettiklerini, ona göre kararlar aldıklarını, çok irtibatlı ol­dukları bakanlıkların başın­da Tarım ve Orman Bakanlığı geldiğini belirtti.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL