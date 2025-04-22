Türkiye’ye ‘gıdada stratejik stok merkezi olun' teklifi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Gıda Programı’nın (WFP) Türkiye’yi bölgesel ve küresel bazda gıda stokları için bir “stratejik stok merkezi” olarak konumlandırma talebiyle kendilerine geldiğini belirterek, “Bütün değerlendirmeler tamamlanmış durumda” dedi.
Önümüzdeki hafta yapılacak IV. Tarım Orman Şurası kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde “Tarım Diplomasisi Atölyesi” düzenlendi.
Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen “Günümüz Dünyasında Tarım Diplomasisi” başlıklı özel oturumda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Gıda Programı’nın (WFP) Türkiye’yi bölgesel ve küresel bazda gıda stokları için bir “stratejik stok merkezi” olarak konumlandırma talebiyle kendilerine geldiğini belirterek, “Bütün değerlendirmeler tamamlanmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle inşallah ülkemizin stratejik stok merkezi olarak konumlanmasını bekliyoruz” dedi.
Şura öncesi tarım diplomasisi ele alındı
Tarım diplomasisin önemini belirten Yumaklı, şura öncesi tarımın diplomasi yönünü vurgulamak istediklerini kaydederek, gıdanın aynı zamanda ülkelerin diplomatik bakışlarını da değiştirdiğini, dünyada farklı boyutlarda çıkan krizlerin hemen ardından gıda arz güvenliğinin ve üretimde yeterliliğin gündeme geldiğini anlattı.
Bugünün dünyasının çok bilinmeyenli bir denklemi getirdiğini, gıda güvenliğinin ülkelerin birbirleriyle bu anlamdaki etkileşimini doğrudan etkilediğini dile getiren Yumaklı, “Türkiye olarak biz elbette tarım diplomasisini stratejik bir dış politika aracı olarak görüyoruz. Neden bunu çok net bir şekilde söylüyoruz?
Ülkemizin coğrafi konumu, agroekonomik çeşitliliğimiz ve çok taraflı platformlardaki Türkiye’nin rolü bize bu anlamda önemli sorumluluklar da yüklemiş durumda” diye konuştu.Türkiye’nin 2023 rakamlarına göre tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada da ilk 10 ülke arasında yer aldığını dile getiren Yumaklı, dolayısıyla bir de bunun üzerine yaklaşık 32,6 milyar dolarlık ihracatı da koyarsak üzerine doğrudan tarım diplomasisinin aslında fiili olarak uygulandığını ve hayata geçtiğine vurgu yaptı.
“Tarımsal üretimi 75 milyar dolara çıkardık”
Etkinlikte Türkiye’nin dünyada çok önemli bir tarım ülkesi olduğunu kaydeden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarımsal üretimi 30 milyar dolardan 75 milyar dolara yükselttiklerini aktardı. “2002’de 3,4 milyar dolar olan ihracatı 32,5 milyar dolara yükselttik, halkımızın da ihtiyacı olan tüketim ürünlerini bulmalarını mümkün kıldık” diyen Bolat, iç ticaretteki dengeler ile ihracat ve ithalat dengelerini hep istişare ettiklerini, ona göre kararlar aldıklarını, çok irtibatlı oldukları bakanlıkların başında Tarım ve Orman Bakanlığı geldiğini belirtti.