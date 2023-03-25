Türkiye'ye giriş yaparken zorunluydu: Kaldırıldı
Kırklareli Valiliği, Dereköy Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan araçlara getirilen "Araç Dezenfeksiyon Tüneli"nden geçiş zorunluluğunu kaldırdı.
Haber Merkezi
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Kırklareli Valiliği'nden, Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan araçların "Araç Dezenfeksiyon Tüneli"nden geçiş zorunluluğunun kaldırıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, uygulamanın sona ermesi ile araç geçişlerinin daha hızlı gerçekleşeceği belirtildi.
Dezenfeksiyon tüneli, Kovid-19 salgının yaşandığı dönemde uygulamaya konulmuştu.