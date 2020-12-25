Türkiye'ye girişlere 'PCR testi zorunluluğu' geldi

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye’ye havayolu ve karayolu ile giriş yapacak kişilerin son 72 saatte alınmış negatif PCR testi göstermesi zorunlu hale geldi.

Konu ile ilgili Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda 28 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR testi sonuç belgesi isteneceğini duyurdu.