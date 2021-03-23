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Türkiye'ye İstanbul Sözleşmesi çağrısı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği, Türkiye'yi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını geri alma çağrısı yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiserliği Türkiye'yi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını geri almaya çağırdı.

Türkiye'nin 2011 yılında imzaladığı ve 10 Şubat 2012'de Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" 20 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedilmişti.

BM İnsan Hakları Sözcüsü Liz Throssell basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Net olarak tanımlanmayan terörizm bağlantılı suçlamalar hedefe alınmaya ve muhalif olarak gördüklerini susturmaya devam ediyor." dedi.

 

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