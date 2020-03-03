"Türkiye'ye mühimmat yardımı verebiliriz"
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin Türkiye'ye mühimmat yardımı yapabileceğini açıkladı.
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Washington'un İdlib'de sınır ötesi harekat yürüten Türkiye'ye mühimmat yardımı verebileceğini söyledi.
Hatay'daki Cilvegözü sınır kapısında sınırın sıfır noktasına gelen Jeffrey, basına yaptığı açıklamada, "Türkiye NATO müttefikimiz. Ordusu büyük ölçüde Amerikan teçhizatı kullanıyor. Ekipmanın hazır ve kullanılır durumda olmasının sağlayacağız" dedi.
ABD'nin Türkiye büyükelçisi David Satterfield da, Ankara'nın ABD'den Patriot hava savunma sistemi alma talebini Washington'un değerlendirmekte olduğunu ifade etti.
Türkiye'yi ziyaret eden heyette ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft ve Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in yanı sıra ABD'nin Türkiye büyükelçisi David Satterfield yer alıyor. Heyet Ankara'dan Hatay’a gelerek Reyhanlı ilçesinde bulunan BM Lojistik Merkezini ziyaret etti, daha sonra Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti.
Kaynak: Reuters