Türkiye'ye serinleten haber: Sıcaklıklar normale dönüyor

Bir süredir sıcak havaların etkisinde olan Türkiye'ye serinleten bir haber geldi. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerine döneceği açıklandı.

Kuvvetli rüzgara karşı uyarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hava tahmin raporlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Ülkenin Güney ve Doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Özdemirci, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının ülkemizin Güney ve Doğu kesimlerinde yine mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz.

Fakat diğer bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarına düşüyor. Ülkemizin Kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Özellikle salı günü için Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı sağanak yağış beklentilerimiz var. Yine Çarşamba ve Perşembe günü için de Trabzon ve Rize çevrelerinde aralıklı sağanak yağış devam edecek. Ülkemizin Kuzey Batısında, Marmara bölgesi ile Kuzey Ege’de Kuzey ve Kuzey Doğulu yönlerden kuvvetli rüzgar beklentimiz var. Vatandaşlarımızı da bu kuvvetli rüzgara karşı uyarmış olalım" ifadelerini kullandı.

3 büyükşehirde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Özdemirci, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki hava sıcaklıkları hakkında da şu tahminlerde bulundu:

"3 büyükşehrimizde önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklentimiz yok. Ankara’da az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak üç gün boyunca. Salı günü için gece 16 derece, gündüz 29 derece sıcaklık bekliyoruz. Çarşamba günü için gece 15 derece, gündüz 29 derece sıcaklık bekliyoruz. Perşembe günü de gece 16 derece, gündüz ise 29 derece sıcaklık beklentimiz var.

İstanbul’da da yine az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Yağış beklentimiz yok. Salı günü için gece 20 derece ve gündüz 28 derece, çarşamba günü gece 21 derece ve gündüz 27 derece, perşembe gününde ise gece 21 derece ve gündüz 28 derece sıcaklık bekliyoruz. İstanbul’da önümüzdeki üç gün boyunca Kuzeyli yönlerden rüzgar etkili olacak.

İzmir’de az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Salı günü için gece 22 derece ve gündüz 35 derece, çarşamba günü gece 20 derece ve gündüz 34 derece, perşembe günü için ise gece 21 derece ve gündüz 35 derece sıcaklık bekliyoruz. Aynı şekilde İzmir’de de Kuzeyli yönlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak."