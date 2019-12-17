Türkiye'ye yaptırım içeren tasarı Senato'dan geçti

17 Aralık 2019

Geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen ve içerisinde Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını da kapsayan 2020 savunma bütçesi tasarısı Senato tarafından da onaylandı. Başkan Donald Trump, bütçe tasarısını onaylanması halinde hızla imzalayacağını söylemişti.

Tasarı, Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye’ye üretici ortaklarından olduğu ancak projeye katılımının askıya alındığı F-35 savaş uçaklarının sevkıyatını yasaklıyor. Aynı zamanda S-400 alımı Rusya savunma sektörü ile yapılan önemli düzeyde bir alışveriş olarak tanımlanıyor ve ABD yasası gereği Türkiye’ye yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Tasarıda Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıması öngörülen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'ta İstanbul'da açılışını yapacağı Türk Akımı ve Rusya'nın Kuzey Akımı 2 projesine yönelik yaptırım uygulanmasını da içeriyor. Rusya ile askeri düzeyde işbirliğini de yasaklıyor.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi 738 milyar dolarlık Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasa Tasarısı’nı (NDAA) 48’e karşı 377 oyla kabul etmiş, tasarı Senato’ya gitmişti. Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olduğu Senato'da tasarı ezici bir çoğunlukla kabul edildi.

Başkan Trump geçen hafta Twitter’dan paylaştığı mesajda, söz konusu tasarıda talep ettiklerini elde ettiği mesajını vererek, tasarının Senato’dan geçmesinin hemen ardından imzalayacağını belirtmişti.

2020 Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasa Tasarısı (NDAA) yılda bir kez Kongre’den geçen kapsamlı bir yasa olması sebebiyle Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında yapılan müzakerelerin ardından uzlaşma sağlanan başka konu başlıklarını da kapsıyor.

Tasarı, ABD ordusuna bütçeden daha fazla pay ayrılmasını, orduda görevli askerlerin maaşlarına yüzde 3,1 oranında zam yapılmasını, tüm federal çalışanlara 12 haftalık ücretli doğum ve aile izninin verilmesini, Başkan Trump’ın talep ettiği Uzay Gücü’nün de resmi olarak kurulmasını öngörüyor.

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