Türkiye’yi yasa boğan Grand Kartal Otel faciası: Mahsun Kırmızıgül o anları anlattı

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybetti.

Dün gece saat 03.30 sulalarında başlayan ve kısa sürede tüm oteli kaplayan yangın sırasında kızıyla birlikte Grand Kartal Otel yakınlarında konaklayan Mahsun Kırmızıgül yaşananları anlattı.

"Ortalık can pazarına dönmüştü"

"Ortalık tam anlamıyla bir can pazarına dönmüştü" diyen Mahsun Kırmızıgül, o anlarda büyük bir paniğin ve çaresizliğin yaşandığını sosyal medya hesabından şöyle anlattı:

"Sömestir tatilinde kızımla birlikte iki gün önce geldiğimiz Kartalkaya’da, gece yarısı yangın sesleriyle uykumuzdan uyandık. Büyük bir panik ve çaresizlik hâkimdi. Ortalık tam anlamıyla bir can pazarına dönmüştü. Çocukların ve kadınların çığlığı duyuluyordu. Neler olduğunu anlamaya çalışırken, o dehşet dolu anlar insanın kanını donduruyordu.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Böylesine dramatik bir atmosferde insanların çaresizliğine tanıklık etmek, hayatın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu elim olay beni derinden sarstı. Kızımla o dağdan ayrılırken, kızımın ağzından dökülen sözler ise adeta yüreğimi parçaladı: “Baba, orada çocuklar öldü değil mi?” dediğinde içim kan ağladı.

Kartalkaya’dan ayrılırken hissettiğimiz üzüntüyü tarif etmek gerçekten imkânsız. Burada yaşananların izleri hafızalarımızdan uzun süre silinmeyecek. Allah bir daha böyle acıları kimseye yaşatmasın. Ancak ne yazık ki, her felakette olduğu gibi, bu olayda da sorumluların sorumsuzluklarıyla baş başa kalacağına dair endişem büyük. Maalesef, ülkemizde bu tür trajedilerden yeterince ders çıkarılmıyor."