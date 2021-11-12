Türkkan hakkında hazırlanan fezleke TBMM'de
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, Meclis Başkanlığına sunuldu.
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, Meclis Başkanlığına sunuldu.
Türkkan hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.
5 Kasım'da Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyine küfreden Türkkan, olayın ardından özür dilemiş, sonrasında partisinin grup başkanvekilliğinden istifa etmişti.
Olayla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.