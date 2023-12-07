"Türklere adalarda 7 günlük turist vizesi sağlanacak"

İki lider görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunmak üzere kameralar karşısına geçti.

Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in açıklamaları şöyle;

- Bölgemizde gelişen savaşlar bizim için çok büyük sorunlar teşkil etmektedir. Bizim yaşadığımız sorunlara çözüm yaratabilmek çok büyük önem arz ediyor. Aramızdaki ilişkiyi yeniden canlandırmaya karar verdik. Bu yol haritasının 3 boyutu vardı. Bugünkü görüşmemiz geleceği tasarlamak açısından çok büyük önem arz ediyor. İkili ticaretin artırılması, göç konusunda çok önemli bir sonuç elde ettik. Yunanistan'ın Türkiye'nin AB sürecinde sağlayacağı destek meselesini de ele aldık.

- Doğu Ege'de bütün yıl boyunca, 7 günlük süre boyunca Türk vatandaşlarının Ege Adaları'nı gezmesini karar olarak ele aldık. Bütün aşırı tavırların bertaraf edilmesi, bunlardan kaçınması konusunda hemfikirz kaldık. Kıbrıs konusunda BM kararları bizim için çok önemlidir. Kıbrıs konusunda gelişmeler bu doğrultuda olmalı.

- İkili ticarette 10 milyar dolar hedefini koyduk.

- Uygun zamanda tabiki kıta sahanlığı, deniz sahası meselelerini de konuşmaya hazır olacağız. Deniz hukuku bu tip anlaşmazlıkların çözümünde büyük önemli rol oynar. Bahar aylarında Ankara'da sizinle görüşme imkanım olacak.

- (Türkiye-Yunanistan) Sınırdaş olan iki ülke yan yana ve beraber hareket etmek zorundadır. Güzel bir geleceği yaratmak durumundayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

- (Türkiye-Yunanistan) Mevcut sorunlarımızı, yapıcı diyalog, iyi komşuluk, uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak temennimizdir.

- (Miçotakis ile) Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk, Dışişleri bakanlarımızdan çalışmaları ele almalarını istedik.

- Kıbrıs meselesinin Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması tüm bölgenin yararına olacaktır.

- Yaşananların Gazze halkının toplu şekilde cezalandırılmasına dönüşmesi, 17 bin masum Filistinli sivilin katledilmesi vicdanları yaralamaktadır.

- (Lavrion Kampı'nın kapatılması) Yunanistan'da teröristlere barınma imkanı sağlayan benzeri kampların oluşmaması için dikkatli olunmasının altını çizdim.

- (Türkiye-Yunanistan) Aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Yeter ki büyük resme odaklanalım, denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım.

- Ege'yi barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz. Türkiye ve Yunanistan olarak atacağımız ortak adımlarla dünyaya örnek olalım arzusundayız.