Türklerin İngilizce yeterliliği 'düşük' çıktı! Avrupa'da sondan ikinciyiz...

Yetişkinlerin İngilizce yetkinliklerinin uluslararası alanda ölçüldüğü EF İngilizce Yeterlilik Endeksi’nin (EF EPI) 2024 yılı sonuçları açıklandı. Endeks kapsamında 116 ülke ve bölgede ana dili İngilizce olmayan 18 yaş ve üzerindeki 2,1 milyon kişinin sınav sonucu değerlendirildi.

Endekse göre İngilizce yeterliliğinde Türkiye 497 puanla 116 ülke arasında 65’inci, 34 ülkenin yer aldığı Avrupa kategorisinde ise son sıradaki Azerbaycan’ın önünde sondan ikinci sırada yer aldı. Türkiye geçen yıl ise 493 puanla 113 ülke arasında 66’ncı sıradaydı.

Türkiye 'düşük yeterlilik' sınıfında

Türkiye, bu yıl da aralarında Etiyopya, Pakistan, Moğolistan ve Mısır gibi 30’u aşkın ülkenin yer aldığı ‘Düşük Yeterlilik’ kümesinden çıkamadı. Türkiye özelinde endekse bakıldığında ise İngilizce yeterliliği seviyesinin en yüksek seyrettiği bölge Ege olurken, en yüksek skoru alan şehir ise geçen yılki gibi Antalya oldu. Türkiye özelinde yaş gruplarına göre bakıldığında 26-40 yaş aralığı 502 ortalama skorla İngilizce yeterliliği konusunda en iyi yaş grubu olarak konumlanıyor.

Hollanda yıllardır birinci

Söz konusu listede küresel bazda 6 yıl üst üste birinci olan Hollanda, bu yıl da 636 puanla birinci sıradaki yerini korurken, geçen yıl beşinci sırada yer alan Norveç 610 puanla ikinci ve Singapur 609 puanla üçüncü sırada yer aldı.

608 puanla İsveç ve 607 puanla da Hırvatistan ilk beşe yerleşti. Geçen yıla göre en yüksek puan artışını ise küresel sıralamada 112. sıradan 109. sıraya çıkan Tacikistan gösterdi.