Türklerin internetten alışveriş yapma oranı 4,3 puan arttı

Araştırmaya göre, ülkede inter­net kullanım oranı 16-74 yaş gru­bundakilerde geçen yıl yüzde 90,9 olarak kayıtlara geçmişti. İnternet kullanım oranı, bu yaş grubunda­ki erkeklerde yüzde 94,8, kadın­larda yüzde 89,9 olarak kaydedildi.

2025 yılında yüzde 55,7 olan inter­net üzerinden özel kullanım ama­cıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) ora­nı, bu yıl yüzde 60'a çıktı. Mal, hiz­met satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 63,4, ka­dınlarda yüzde 56,6 olarak gerçek­leşti.

Bu oran, en son mal, hizmet satın alma ya da sipariş verme za­manlarına göre incelendiğinde, bireylerin yüzde 48,3'ünün son 3 ayda mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği belirlendi.

Kamu hizmetlerinden yararlanma oranı yüzde 76

Son bir yıl içinde özel amaçla resmi makamların internet si­telerini ve uygulamalarını kul­lanan, internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlananların oranı yüzde 76 olarak belirlendi.

Bu oran, erkeklerde yüzde 82,7 iken kadınlarda yüzde 69,4 ola­rak gerçekleşti. e-Devlet hizmet­lerini kullanan bireylerin oranı yaş grubuna göre incelendiğin­de, bu oranın en yüksek yüzde 93 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük yüzde 31,3 ile 65-74 yaş grubun­da olduğu görüldü.

Bireylerin e-Devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında yüzde 65,6 ile resmi makamlar veya kamu hiz­metleri tarafından kendisi hak­kında saklanan kişisel bilgilere erişme, ilk sırayı aldı. Bunu, yüz­de 52,6 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve yüzde 45,7 ile kamu kuruluşlarına ait internet sitele­rinden bilgi edinme takip etti.

İnternet üzerinden son 3 ayda eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleşti­renlerin oranı, bu yıl geçen yıla kı­yasla 5,2 puan artarak yüzde 22,9 oldu. Bu oranın, erkekler için yüz­de 22,4, kadınlar için yüzde 23,5 olduğu tespit edildi.

En fazla kullanılan sosyal med­ya ve mesajlaşma uygulamala­rı, yüzde 90 ile WhatsApp, yüzde 77,6 ile YouTube ve yüzde 71,1 ile Instagram olarak kayıtlara geçti. Erkeklerin en fazla yüzde 92,5 ile WhatsApp, yüzde 80,1 ile YouTu­be ve yüzde 71,9 ile Instagram, ka­dınların yüzde 87,6 ile WhatsApp, yüzde 75 ile YouTube ve yüzde 70,2 ile Instagram uygulamalarını kullandığı belirlendi.

Tüketici donanımdan ziyade fiyata bakıyor

İnternet kullanan bireylerin kullandığı internete bağlı sistem ve cihaz türlerinin sırasıyla yüzde 62 ile internet bağlantılı TV, yüzde 18,6 ile "robot süpürgeler, buzdolapları, fırınlar, kahve makineleri gibi internete bağlı ev aletleri" ve yüzde 16,7 ile "akıllı saat, internet bağlantılı spor/direnç bandı, gözlük veya kulaklıklar, güvenlik takip cihazları, internet bağlantılı aksesuarlar, internet bağlantılı giysi veya ayakkabılar" olduğu görüldü.

Son 3 ay içinde internet kullanan bireylerin cep telefonu, akıllı telefon, tablet, dizüstü veya masaüstü bilgisayar satın aldığında önemli bulduğu özelliklerin sırasıyla yüzde 89,3 ile fiyat, yüzde 74,7 ile donanım özellikleri, yüzde 69,9 ile cihazın enerji verimliliği, yüzde 69,5 ile marka, tasarım veya boyut olduğu tespit edildi.