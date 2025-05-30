Türkler'in vize başvuruları geçen yıl yüzde 36,5 arttı

Recep ERÇİN

Şengen vizesinde yaşa­nan sorunlar gündem­deki yerini koruyor. Eleştiri­ler, acentalar ve vize başvuru merkezlerine yöneltilse de vi­ze kontenjanlarının artan baş­vurulara yetmediği de bir ger­çek. Başvurular artarken vize ret sayılarının da artıyor ol­ması fırsatçılara kapı aralıyor.

Türkiye’deki faaliyetleri ve uluslararası sehayat hareket­liliğindeki gelişmelere yönelik bir basın sohbet toplantısı dü­zenleyen küresel vize başvu­ru merkezi şirketi VFS Global yöneticileri süreçler hakkın­da soruları yanıtladı. VFS Glo­bal’in Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Baltık Bölgesi Başka­nı Nishant Bhatia ve VSF Glo­bal Türkiye, Azerbaycan Böl­ge Başkan Yardımcısı Sertan Aslantürk’ün katıldığı toplan­tıda aktarılanlara göre, şirket faaliyet gösterdiği ülkelerden bugüne kadar 300 milyondan fazla vize başvurusu aldı.

Vi­ze başvurularında her zaman bir artış eğiliminin söz konusu olduğunu belirten Aslantürk, 2020’den bu yana birikimli artışın yüzde 118’leri aştığını söyledi. Bir kıyas olması açı­sından 2021 yılında pandemi­den sonra sınırların yeniden açılmasından bu yana Türkiye özelinde vizeye olan talep artı­şı yüzde 18,6 olurken, 2024 yı­lında ise 2023’e kıyasla yüzde 36,5 artış oldu.

“Ne kadar çok evrak olursa o kadar iyi”

“Biz formu, evraklarını top­layıp misyonlara iletiriz” di­yen Aslantürk, “Vize değerlen­dirmelerinde etkimiz yok. Biz ön vize başvuru merkeziyiz” ifadelerini kullandı. Ülke kon­soloslukları başvuruları nasıl almalarını istiyorsa ona göre hareket ettiklerini anlatan As­lantürk, “Eksik evrak alma gi­bi bir durum yok. Misyonlara teslim ediyoruz. Vize yanıtları kapalı zarfta geliyor.

Bizde ret veya onaylarla ilgili veri yok” ifadelerini kullandı. Çevrimiçi vize başvurularında suistimal ve bot başvuruları engellemek için yapay zekadan faydalan­dıklarını anlatan Aslantürk, “Botlar üzerinden yapılmaya çalışılan işlemlere karşı her türlü engellemeyi yapıyoruz. 7/24 takip eden ekiplerimiz var” dedi.

Vize başvuruları 185 milyona çıkacak

VFS Global’in müşterilerine “Kapıda vize”, “Premium loun­ge” ve mesai saatleri dışın­da başvuru yapılabilen ülke­ler özelinde “Prime Time” gibi özel başvuru hizmetleri verdi­ğini anlatan Aslantürk, İngil­tere ile gündeme gelen e-vize süreçlerinin de ülkelerce uy­gulamaya alınmaya başladığı­nı kaydetti.

VFS Global olarak dünya genelinde 69 ülke adı­na ön vize başvuru süreçlerini yürüttüklerini belirten Aslan­türk, 2020-2022 yılları arasın­da küresel pandemi nedeniy­le azalan seyahatlere rağmen son 5 yıl içinde 100 milyon baş­vuru aldıklarını ifade etti. Hü­kümetlerin dış kaynak kulla­nımına olan eğilimi ve sınır güvenliğine verilen önem sa­yesinde, sektörün büyüme gö­rünümünün oldukça pozitif­tir olduğunu sözlerine ekleyen Aslantürk, yıllık uluslarara­sı seyahat eden kişi sayısının 2023’te 1,2 milyardan 2028’de 1,8 milyara çıkmasının beklen­diğini aktardı.

Buna, artan ge­lir düzeyleri, büyüyen orta sı­nıf ve seyahatin daha erişile­bilir hale gelmesi gibi unsurlar da eklendiğinde, 2023 yılında toplam vize başvurusu yakla­şık 110 milyon iken, bu sayının 2028’de yaklaşık 185 milyona ulaşması öngörülüyor. Aslan­türk, mevcut durumda vize pa­zarının yüzde 63–65’inin hâlâ dış kaynak kullanılmadan hü­kümetlerce yürütüldüğünü, bunun da sektörde hâlâ ciddi bir potansiyel olduğunu gös­terdiğini sözlerine ekledi.