Türkler'in vize başvuruları geçen yıl yüzde 36,5 arttı
Vize başvuru hizmeti veren VFS Global tarafından paylaşılan bilgilere göre geçen yıl Türkiye’den yapılan vize başvuruları yüzde 36,5 arttı. 2023 yılında küreselde toplam vize başvurusu yaklaşık 110 milyon iken, bu sayının 2028’de yaklaşık 185 milyona ulaşması bekleniyor.
Recep ERÇİN
Şengen vizesinde yaşanan sorunlar gündemdeki yerini koruyor. Eleştiriler, acentalar ve vize başvuru merkezlerine yöneltilse de vize kontenjanlarının artan başvurulara yetmediği de bir gerçek. Başvurular artarken vize ret sayılarının da artıyor olması fırsatçılara kapı aralıyor.
Türkiye’deki faaliyetleri ve uluslararası sehayat hareketliliğindeki gelişmelere yönelik bir basın sohbet toplantısı düzenleyen küresel vize başvuru merkezi şirketi VFS Global yöneticileri süreçler hakkında soruları yanıtladı. VFS Global’in Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Baltık Bölgesi Başkanı Nishant Bhatia ve VSF Global Türkiye, Azerbaycan Bölge Başkan Yardımcısı Sertan Aslantürk’ün katıldığı toplantıda aktarılanlara göre, şirket faaliyet gösterdiği ülkelerden bugüne kadar 300 milyondan fazla vize başvurusu aldı.
Vize başvurularında her zaman bir artış eğiliminin söz konusu olduğunu belirten Aslantürk, 2020’den bu yana birikimli artışın yüzde 118’leri aştığını söyledi. Bir kıyas olması açısından 2021 yılında pandemiden sonra sınırların yeniden açılmasından bu yana Türkiye özelinde vizeye olan talep artışı yüzde 18,6 olurken, 2024 yılında ise 2023’e kıyasla yüzde 36,5 artış oldu.
“Ne kadar çok evrak olursa o kadar iyi”
“Biz formu, evraklarını toplayıp misyonlara iletiriz” diyen Aslantürk, “Vize değerlendirmelerinde etkimiz yok. Biz ön vize başvuru merkeziyiz” ifadelerini kullandı. Ülke konsoloslukları başvuruları nasıl almalarını istiyorsa ona göre hareket ettiklerini anlatan Aslantürk, “Eksik evrak alma gibi bir durum yok. Misyonlara teslim ediyoruz. Vize yanıtları kapalı zarfta geliyor.
Bizde ret veya onaylarla ilgili veri yok” ifadelerini kullandı. Çevrimiçi vize başvurularında suistimal ve bot başvuruları engellemek için yapay zekadan faydalandıklarını anlatan Aslantürk, “Botlar üzerinden yapılmaya çalışılan işlemlere karşı her türlü engellemeyi yapıyoruz. 7/24 takip eden ekiplerimiz var” dedi.
Vize başvuruları 185 milyona çıkacak
VFS Global’in müşterilerine “Kapıda vize”, “Premium lounge” ve mesai saatleri dışında başvuru yapılabilen ülkeler özelinde “Prime Time” gibi özel başvuru hizmetleri verdiğini anlatan Aslantürk, İngiltere ile gündeme gelen e-vize süreçlerinin de ülkelerce uygulamaya alınmaya başladığını kaydetti.
VFS Global olarak dünya genelinde 69 ülke adına ön vize başvuru süreçlerini yürüttüklerini belirten Aslantürk, 2020-2022 yılları arasında küresel pandemi nedeniyle azalan seyahatlere rağmen son 5 yıl içinde 100 milyon başvuru aldıklarını ifade etti. Hükümetlerin dış kaynak kullanımına olan eğilimi ve sınır güvenliğine verilen önem sayesinde, sektörün büyüme görünümünün oldukça pozitiftir olduğunu sözlerine ekleyen Aslantürk, yıllık uluslararası seyahat eden kişi sayısının 2023’te 1,2 milyardan 2028’de 1,8 milyara çıkmasının beklendiğini aktardı.
Buna, artan gelir düzeyleri, büyüyen orta sınıf ve seyahatin daha erişilebilir hale gelmesi gibi unsurlar da eklendiğinde, 2023 yılında toplam vize başvurusu yaklaşık 110 milyon iken, bu sayının 2028’de yaklaşık 185 milyona ulaşması öngörülüyor. Aslantürk, mevcut durumda vize pazarının yüzde 63–65’inin hâlâ dış kaynak kullanılmadan hükümetlerce yürütüldüğünü, bunun da sektörde hâlâ ciddi bir potansiyel olduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.