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Türkmenistan Cumhurbaşkanı'ndan yeni Japon imparatoruna tebrik mektubu

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'un yeni Japonya İmparatoru Naruhito'ya tebrik mektubu Japonya’nın Aşkabattaki büyükelçiliğinde düzenlenen resmi bir törenle sunuldu.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı'ndan yeni Japon imparatoruna tebrik mektubu
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ANKARA (DÜNYA)

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'un yeni Japonya İmparatoru Naruhito'ya tebrik mektubu, 1 Mayıs 2019’da Japonya’nın Aşkabattaki büyükelçiliğinde düzenlenen resmi bir törenle sunuldu.

Tebrik mektubu, Türkmenistan Meclisinin Türkmen-Japon Dostluk grubu başkanı, Ahal vilayetinin vali yardımcısı Serdar Berdimuhamedov tarafından, Japonya’nın Türkmenistan Büyükelçisi Katsumata Takahiko’ya verildi.

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