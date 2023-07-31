Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu Katar’a Büyükelçi oldu

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muratgeldi Seyitmammedov Türkmenistan'ın Katar Başkenti Doha Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi olarak atadı. İlgili Kararname Türkmenistan cumhurbaşkanı tarafından imzalandı.

Türkmenistan'ın Katar'daki diplomatik misyonunun açılmasına ilişkin Kararname, "ikili ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla" Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından imzalandı. Türkmenistan'ın Doha Büyükelçiliği'nin görkemli açılış töreni, 20 Mart 2023'te Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov'un Katar Devleti'ne yaptığı devlet ziyareti kapsamında gerçekleşti.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 22 Kasım 1996 tarihinde kurulmuştur.

Başkonsolos Muratgeldi Seyitmammedov 1978 yılında Aşkaabat'ta doğdu ve bu şehirde eğitim gördü.Aşkabat'ta üniversiteden mezun olan Muratgeldi Seyitmammedov, daha sonra Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başladı. Seyitmammedov, 2008 yılında İstanbul'da konsolos olarak göreve başladı. Muratgeldi Seyitmammedov, 2016 yılından bu yana Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapmaktadır.

10 yılı aşkın süredir İstanbul'da görev yapan Başkonsolos Muratgeldi Seyitmammedov, Türk iş dünyasının ve Türk insanının beğenisini kazanmıştı. Başkonsolos Seyitmammedov, görev yaptığı 14 yıl boyunca herkes tarafından sevildi.. Muratgeldi Seyitmammedov yaptığı açıklamada “İstanbul'dan ayrılmak benim için zor olacak. 14 yıldır burada çalışıyorum, İstanbul ikinci vatanım oldu.

Başkonsolos Muratgeldi Seyitmammedov İstanbul’dan ayrılmadan önce yakın dostlarıyla ve bazı ülkelerin İstanbul başkonsoloslarıyla birlikte akşam yemeğinde buluştu.

Türkiye - Türkmenistan ilişkileri

Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ilişkiler oldukça köklü ve tarihseldir. İki ülke arasındaki ilişkiler genellikle kardeşlik ve dostluk üzerine kurulmuştur.

Türkiye ile Türkmenistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından, Türkmenistan'ın bağımsızlığını kazanmasıyla 1991 yılında resmi diplomatik ilişkilerini kurmuşlardır. O tarihten bu yana iki ülke arasındaki ilişkiler giderek gelişmiş ve çeşitli alanlarda işbirliği yapılmıştır.

Ekonomik işbirliği önemli bir alan olmuştur. Özellikle enerji alanında işbirliği büyük önem taşımaktadır. Türkmenistan, zengin doğal gaz rezervlerine sahip bir ülke olup, Türkiye'nin enerji taleplerini karşılamada önemli bir stratejik bir ülkedir. Doğal gaz boru hatları sayesinde enerji alışverişi yapılmaktadır.

Politik olarak da, Türkiye ve Türkmenistan, bölgesel ve uluslararası konularda birbirlerini desteklemeye çalışmaktadırlar. Karşılıklı ziyaretler ve üst düzey temaslar sık sık gerçekleşmektedir.

Ancak, ilişkilerin zaman zaman bazı zorluklarla da karşılaştığı görülmüştür. Türkiye ve Türkmenistan ilişkileri genel olarak pozitif ve olumlu bir temele dayanmaktadır. Her iki ülke de Türk dünyasına mensup olmaları ve ortak tarihi bağları nedeniyle birbirlerine yakın hissetmektedirler. Bu nedenle ilişkilerin ilerleyen dönemlerde de gelişmeye devam etmesi beklenmektedir.