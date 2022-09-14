Türkmenistan vatandaşlarına vize muafiyeti kaldırıldı
Türkmenistan vatandaşlarına Türkiye’ye yapacakları 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde sağlanan vize muafiyeti kaldırıldı.
Türkmenistan vatandaşlarına sağlanan vize muafiyetinin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararda, “Türkmenistan’ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları azami 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde 19/7/2007 tarihli ve 2007/12441 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla sağlanan vize muafiyetinin kaldırılmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.