Türkmenli Göleti alarm veriyor! Doluluk oranı yüzde 2'nin altına düştü

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Türkmenli Göleti, kuraklık nedeniyle alarm veriyor. Hem sulama amacıyla kullanılan hem de ilçedeki bazı mahallelere içme suyu sağlayan gölette doluluk oranı yüzde 2'nin altına indi.

Gölette suyun çekildiği bölgelerde derin çatlaklar oluştu, bazı kısımlar adacık ve çamur tabakalarıyla kaplandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Yeteri kadar kar yağışı olmadı

Kentteki birçok baraj ve gölette seviyelerin ciddi oranda düştüğünü belirten Konukcu, "Bu yıl Tekirdağ'da yeteri kadar kar yağışı olmadı. Yağmurlar da istenilen miktarda düşmediği için yaz aylarındaki aşırı sıcaklıklar nedeniyle su kaynaklarında sorunlar yaşanmaya başladı. Kentteki bütün su kaynaklarının su seviyelerinde düşüşler oldu" dedi.