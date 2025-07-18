TurkNet, internet abonelik ücretlerine zam yaptı. 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyatla birlikte aylık abonelik ücreti 699,90 TL olarak belirlendi. Önceki 499 TL’lik fiyata kıyasla bu, yaklaşık yüzde 40 oranında bir artış anlamına geliyor.

Zam 1 Ağustos’tan itibaren geçerli

TurkNet tarafından mevcut abonelere gönderilen bilgilendirme mesajında, yeni fiyatın 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren ilk faturaya yansıtılacağı açıklandı. Şirketin uzun süredir sürdürdüğü "tek fiyat, taahhütsüz internet" politikası ise aynen devam ediyor. Yani ister ADSL, ister VDSL, isterse GigaFiber gibi yüksek hızlı altyapılar kullanılsın, tüm kullanıcılar aynı ücreti ödeyecek.

Zamdan etkilenmemek hâlâ mümkün

TurkNet, fiyat artışından etkilenmek istemeyen kullanıcılar için avantajlı bir kampanyayı da uzattı. 10 Ağustos 2025 tarihine kadar 12 aylık peşin ödeme yapan kullanıcılar, abonelik ücretini bir yıl boyunca 499,90 TL seviyesinde sabitleyebilecek.

Peşin ödeme imkanı, bankaların sunduğu 6 aya kadar taksit seçeneğiyle de yapılabilecek. Üstelik abonelik iptali durumunda kullanılmayan ayların ücreti geri ödenecek. Yani 12 ay ödeme yapan kullanıcılar, istedikleri zaman ayrılma özgürlüğünü de koruyacak.