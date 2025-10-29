TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez: İkinci yüzyılı akıl, bilim ve dayanışmayla inşa edebiliriz

Cumhuriyet, imkansızlıklar içinden doğan bir yeniden kuruluş iradesidir. 102 yıl önce bu millet; aklın, bilimin ve dayanış­manın rehberliğinde kendi gele­ceğini şekillendirdi. Kurtuluşun ardından gerçekleştirilen sana­yi ve eğitim atılımları, Türkiye’ye ekonomik bağımsızlığın yolunu açtı. Her ne kadar ilerleyen yıl­larda bu atılımlar konusunda ay­nı güçlü irade ortaya konulamasa da o dönemin vizyonu, bugün ha­la en güçlü ilham kaynağımız ol­maya devam ediyor.

Ancak içinde bulunduğumuz yüzyıl, farklı mey­dan okumaları da beraberinde ge­tiriyor. Jeopolitik kırılmalar, ik­lim krizi, dijital dönüşüm ve kü­resel güç dengelerindeki değişim, ülkelerin yalnızca üretim gücüyle değil, dönüşüm kapasitesiyle de ölçüldüğü bir dönemi başlattı.

TÜRKONFED olarak Cumhu­riyetimizin ikinci yüzyılında ül­kemizin üç temel eksende şekil­lenen küresel bir kalkınma viz­yonu ortaya koyması gerektiğine inanıyoruz. Bunlar, “Yeni dünya ticaret rejimine uyum, ekono­mik güvenlik, yeşil dönüşüm ve adil geciktir.” Cumhuriyetimizin en büyük kazanımı, toplumsal eşitlik fikridir. Kadınların, genç­lerin, girişimcilerin ve üreticile­rin fırsatlara eriştiği bir Türki­ye, ikinci yüzyılda sürdürülebilir kalkınmanın teminatıdır.