TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez: İkinci yüzyılı akıl, bilim ve dayanışmayla inşa edebiliriz
Türk İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı Süleyman Sönmez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Cumhuriyet, imkansızlıklar içinden doğan bir yeniden kuruluş iradesidir. 102 yıl önce bu millet; aklın, bilimin ve dayanışmanın rehberliğinde kendi geleceğini şekillendirdi. Kurtuluşun ardından gerçekleştirilen sanayi ve eğitim atılımları, Türkiye’ye ekonomik bağımsızlığın yolunu açtı. Her ne kadar ilerleyen yıllarda bu atılımlar konusunda aynı güçlü irade ortaya konulamasa da o dönemin vizyonu, bugün hala en güçlü ilham kaynağımız olmaya devam ediyor.
Ancak içinde bulunduğumuz yüzyıl, farklı meydan okumaları da beraberinde getiriyor. Jeopolitik kırılmalar, iklim krizi, dijital dönüşüm ve küresel güç dengelerindeki değişim, ülkelerin yalnızca üretim gücüyle değil, dönüşüm kapasitesiyle de ölçüldüğü bir dönemi başlattı.
TÜRKONFED olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizin üç temel eksende şekillenen küresel bir kalkınma vizyonu ortaya koyması gerektiğine inanıyoruz. Bunlar, “Yeni dünya ticaret rejimine uyum, ekonomik güvenlik, yeşil dönüşüm ve adil geciktir.” Cumhuriyetimizin en büyük kazanımı, toplumsal eşitlik fikridir. Kadınların, gençlerin, girişimcilerin ve üreticilerin fırsatlara eriştiği bir Türkiye, ikinci yüzyılda sürdürülebilir kalkınmanın teminatıdır.