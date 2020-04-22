TÜRKONFED Başkanı Turan: Çocuklarımıza bırakacağımız en önemli miras Cumhuriyetimizin kazanımlarıdır

22 Nisan 2020

TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan

‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesiyle kurulan Meclisimizin kuruluşunun 100’üncü yılını kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bağımsızlık mücadelemizdeki haklılığımızın tüm dünyaya duyurulduğu Meclisimiz, milletimizden aldığı güçle ilelebet yaşamaya devam edecektir. Hiç kuşkusuz bunda en büyük pay, Atatürk’ün gösterdiği yoldan ilerleyerek aydınlık bir geleceği inşa edeceklerine tüm kalbimizle inandığımız çocuklarımızın ve gençlerimizin olacaktır. Biz de TÜRKONFED olarak, onlara bırakacağımız en önemli mirasın Cumhuriyetimizin kazanımları olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayarak var gücümüzle üretmeye ve değer yaratmaya devam edeceğiz.

Bu bayramı küresel salgından dolayı evlerimizde kutlamak zorunda olsak da bağımsızlık ruhumuz ve Cumhuriyete olan inancımız bizi her zaman olduğu gibi gönülden birbirimize bağlıyor. Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde, Cumhuriyetimizin eğitim sistemiyle yetişen hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız ile tedarik zincirinde görev alanların kahramanlıklarıyla umut doluyoruz. Bu vesileyle manevi mirasının bilim ve akıl olduğunu söyleyen Atamızı ve ulusal egemenliğe giden yolu açan milli mücadele kahramanlarımızı bir kez daha minnet ve özlemle anıyoruz.