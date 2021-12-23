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TURKOVAC'ta ilk sevkiyat

Acil kullanım onayı alan COVID-19 aşısı TURKOVAC'ın ilk sevkiyat yapıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Acil kullanım onayı alan yerli COVID-19 aşısı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı gerçekleştirildi.

Dün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TURKOVAC üretim tesisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katıldığı programda üretimine başlanan aşılar, Türkiye'ye dağıtılmaya başlandı.

Üretilen ilk 150 bin doz aşı, tesiste düzenlenen tören düzenlendi.

Paletlerle özel olarak tasarlanmış kamyona taşınan aşıların Ankara'da bulunan Halk Sağlığı Merkezlerine ait depolara gideceği belirtildi.

 

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