TÜRKPATENT Başkanı Asan, WIPO Bölüm Direktörü oldu

ANKARA (DÜNYA) - Yaklaşık 14 yıldır sürdürdüğü Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanlığı görevinden alınan Prof. Dr. Habip Asan, WIPO Geçiş Ülkeleri ve Gelişen Ülkeler Bölümü Direktörü oldu.

Asan, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı WIPO’da Orta Avrupa, Baltık ülkeleri, Akdeniz Ülkeleri (Türkiye dahil) Kafkaslar, Orta Asya ve Doğu Avrupa ülkeleri ve Gelişmiş Ülkelerin bağlı olduğu 60 ülkeden sorumlu “Geçiş Ülkeleri ve Gelişmiş Ülkeler (TDC) Bölümü Direktörü” olarak seçildi. Bu görev için 300’den fazla adayın katıldığı yazılı/sözlü sınav sürecini tamamlayan Asan, BM’de en üst görevdeki Türk yönetici unvanına da sahip oldu.

Öte yandan, Resmi Gazete’de yayımlanan diğer kararlara göre, TÜİK Başkan Yardımcıları Umut Serhat İddam ile Nurettin Kaya da görevden alındılar. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığına İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar atandı.