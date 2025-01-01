TÜRKPATENT, patent başvuru ücretlerini belirledi

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 2025 yılı için patent başvuru ücretleri belirlendi.

Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 67,42 lira, marka tescil ücreti 1618,17 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvuru ücretleri ise 17,42 lira olarak belirlendi.

Tasarım tescil başvurularında ise 265,83 lira alınacak.

2025 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.