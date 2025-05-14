Türkşeker kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların kura sonuçları merak ediliyor. Aramalar öyle sıklaştı ki, kura için Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Türkşeker 1.658 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkşeker 1.658 işçi alımı kura sonuçları henüz açıklanmış değil. Türkşeker, sürekli işçi alımına yönelik yapılan yoğun başvurular nedeniyle evrak değerlendirme ve itiraz süreçlerinin sürdüğünü duyurdu. Bu kapsamda, noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Yeni kura tarihi ve yeri ise kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Branş dağılımı

İş makineleri operatörü

Tır şoförü

Mekaniker (buhar kazanları teknisyeni)

Kamyon şoförü

Makine bakım onarım teknisyeni

Elektrik teknisyeni

Bilgisayarlı makine teknisyeni

Metal teknolojisi teknisyeni

Döküm işçisi

Ambar işçisi

İdari destek görevlisi

Destek görevlisi

Kimya teknisyeni

Talaşlı imalat teknisyeni

Torna-Freze ve CNC işçisi

İnşaat teknisyeni

Meydan ve sevk işçileri

Endüstriyel otomasyon teknisyeni

Montaj kaynak işçisi