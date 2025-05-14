TÜRKŞEKER | Türkşeker kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi yayımlandı mı?
Türkşeker (Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.) tarafından yapılacak 1.685 sürekli işçi alımı yapılacak. Başvurular 18 Nisan'da sona ererken gözler kura sonuçlarına çevrildi. Yoğunluk sebebiyle Türkşeker'den bir açıklama geldi. Peki, Türk şeker işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türkşeker kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların kura sonuçları merak ediliyor. Aramalar öyle sıklaştı ki, kura için Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'den konuya ilişkin açıklama geldi.
Türkşeker 1.658 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türkşeker 1.658 işçi alımı kura sonuçları henüz açıklanmış değil. Türkşeker, sürekli işçi alımına yönelik yapılan yoğun başvurular nedeniyle evrak değerlendirme ve itiraz süreçlerinin sürdüğünü duyurdu. Bu kapsamda, noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Yeni kura tarihi ve yeri ise kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
Branş dağılımı
İş makineleri operatörü
Tır şoförü
Mekaniker (buhar kazanları teknisyeni)
Kamyon şoförü
Makine bakım onarım teknisyeni
Elektrik teknisyeni
Bilgisayarlı makine teknisyeni
Metal teknolojisi teknisyeni
Döküm işçisi
Ambar işçisi
İdari destek görevlisi
Destek görevlisi
Kimya teknisyeni
Talaşlı imalat teknisyeni
Torna-Freze ve CNC işçisi
İnşaat teknisyeni
Meydan ve sevk işçileri
Endüstriyel otomasyon teknisyeni
Montaj kaynak işçisi