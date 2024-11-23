Türkücüye sapkın hayran şoku! Suudi Arabistan'da da karşısına çıktı

2023 yıldan beri saplantılı hayranıyla uğraşan Türkücü Elif Buse Doğan, her yerde karşısına çıkan kişiden şikayetçi oldu.

Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan isim, kendisine sürekli çiçek gönderen ve sosyal medya hesabına yorum yapan Murat T isimli kişiden şikayetçi oldu. Adı geçen kişinin kendisini her yerde takip ettiğini düşünen Doğan, Suudi Arabistan'da da karşısında sapkın hayranını görünce soluğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı.

Doğan'ın şikayetinin ardından ifadesi alınan Murat T. türkücüyü takip etmediğini, iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Savcılık sosyal medya paylaşımlarını baz alarak şüpheli hakkında, "Israrlı Takip" suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.