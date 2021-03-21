TÜRMOB Başkanı: İstanbul Sözleşmesinden dönmek ülkemiz hedefleriyle bağdaşmaz

ANKARA(DÜNYA)

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesi kararına ilişkin, bunun Türkiye’nin hedefleriyle bağdaşmayacağını söyledi.



Cumhurbaşkanlığı Kararamesi ile gerçekleştirilen feshin, kendilerini derinden üzdüğünü anlatan Kartaloğlu, “Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde kadına ve aile içi şiddeti önlemeye yönelik hazırlanan, Türkiye’nin ev sahipliğinde ve ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nden geri çekilmesi kararı kadına yönelik şiddeti önleme mücadelesinde zafiyet yaratabilir” dedi.

Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyesi olduğuna dikkat çeken Emre Kartaloğlu,

“Yönünü uygarlıktan yana bir ülke olarak, belirleyen Türkiye, çağdaş dünyanın bir parçasıdır. Çağdaş dünya ile aramıza setler çekmek ve ülkemizi ayrıştırmak telafisi güç zararlara neden olabilir. İnsanların eşitlik ilkesi çerçevesinde hak ve özgürlüklerini adil biçimde kullandığı, şiddetin son bulduğu, kadınlarımızın yönetimin her aşamasında daha çok temsil edildiği bir ülkede ve dünyada yaşama isteği toplumun tüm kesimleri tarafından arzulanmaktadır” diye konuştu.



Türkiye, insan haklarına saygılı, yüzünü çağdaşlığa ve aydınlığa çevirmiş bir hukuk devleti olduğuna değinen Kartaloğlu, “Uzun uğraşlar ve çalışmalar sonucu hazırlanan ve Türkiye’nin ilk imzacılarından olduğu İstanbul Sözleşmesinin tartışmalı hukuki yöntemlerle feshedilmesi, ülkemizin hedefleriyle bağdaşmamakta, toplumsal irade ile örtüşmemektedir. İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesi kararı yeniden gözden geçirilmeli, alınan karardan dönülmelidir” ifadelerini kullandı.