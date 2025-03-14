TÜRMOB’dan Genel Kurul ilanları ‘dijitalleşsin’ teklifi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), genel kurul ilanlarının birlik sitesinden yayınlanmasını öngören kanun teklifini, 10 Mart günü TBMM Başkanlığı’na sunulan torba yasaya sokmayı başardığı öğrenildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de (TMMOB) benzer bir girişimde bulunmuştu. İlgili teklifin Meclis’ten geçmesi, tüm oda, birlik ve kooperatif ilanlarının yakın gelecekte tamamen kaybedilmesi anlamına geliyor.

10 Mart 2025 tarihli ve 86 sayılı “Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin 2’nci maddesine göre; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 20. maddesinde, genel kurul toplantı davetinin odanın resmi internet sitesinde ilan edileceği şeklinde düzenlenme yapılması talep edildi.

Söz konusu kanunun, gazeteleri bağlayan 34’üncü maddesindeki, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği genel kurul toplantısının “tirajı yüz binin üzerinde olan bir gazete ile ilan edileceğine” dair hükmün, “Birlik resmi internet sitesinde ilan edilir” şeklinde değiştirilmesi teklif edildi.

Etkin kaynak kullanımı bahane

Bahse konu odaların genel kurul duyurularının üç yılda bir yapılmasına ve sayılarının az olmasına karşın; ilgili kanun teklifinin madde gerekçeleri kısmının 2’nci ve 3’üncü maddelerinin son fıkralarında, “yaşanan dijital dönüşüme uyum ve kaynakların etkin kullanılmasının sağlanması amacıyla genel kurul toplantı duyurularının posta ya da gazete ilan usulü yerine odanın ve birliğin resmi internet siteleri üzerinden yapılması” ifadelerinin yer aldığı görüldü. Bu gerekçeye dayanılarak hazırlanan düzenlemenin yasalaşması halinde, gazetelerde yayımlatılan diğer oda, birlik ve kooperatif ilanları için de aynı şekilde düzenlenmeye gidilmesi konusunda emsal teşkil edeceği düşünülüyor.