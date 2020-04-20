TÜRSAB, paket turda KDV'nin yüzde 1'e düşmesini talep etti

20 Nisan 2020

Selenay YAĞCI

Türkiye Acentalar Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yaptığı video açıklama ile turizmi organize bir faaliyet olarak niteleyerek, kriz ortamından çıkıp toparlanma sürecine geçişin seyahat acentelerinin pazarlama atağı ile mümkün olacağını kaydetti. Bağlıkaya, paket turda KDV’nin 2020 için yüzde 1’e indirilmesini talep etti.

''Tesislerin ve uçakların dolması acentelerin pazarlama atağı ile mümkün''

Koronavirüs salgını sonrası insanların Türkiye gelmesinin bugünden yarına ve kendiliğinden olmayacağına dikkat çeke Bağlıkaya, ‘’Tesislerin dolması, uçakların tam kapasite çalışması, krizden çıkıp topalanma süresinin kısaltılması seyahat acentelerinin pazarlama atağı ile mümkün’’ dedi. Seyahat engeli kalktıktan sonra her türlü seyahat hareketinin başlatılması noktasında seyahat acentelerinin desteğe ihtiyacı olduğunu kaydeden Bağlıkaya, turizmdeki krizin bitişinin seyahat engelinin ortadan kalkmasıyla değil, turizmin yeniden başlayıp verimli sayılara ulaşmasıyla biteceğini söyledi. Bağlıkaya, ‘’Bunun için turizme ilişkin desteklerin şimdi değil, felaket sona erdikten sonra da sürmesi çok önemlidir. Hatta belki de şimdikinden daha da önemli. Kriz sonrasına pazarlama atağına kalkabilmeleri için seyahat acentelerine destekler ve teşvikleri verilmeli ve bunlar şimdiden ilan edilmeli’’ diye konuştu.

Teşvik isteklerini sıraladı

Seyahat acentelerinin ürünlerine ve bu ürünleri oluşturan hizmetlere uygulanan KDV’nin düşürülmesinin akla ilk gelen teşvik olduğunu söyleyen Bağlıkaya, önerileri ve isteklerini şöyle sıraladı: ‘’Paket tur KDV’sinin 2020 için yüzde 1’e, kalıcı olarak yüzde 8’e; seyahat ürünü olarak uygulanan tarifesiz turistik karayolu taşımacılığının KDV’sinin 2020 için yüzde 1’e ve kalıcı olarak yüzde 8’e düşürülmesi önemli bir katkı sağlayacak. Pazalama faaliyeti kapsamındaki yurt dışı harcamalarının tanıtım teşvikleriyle desteklenmesi, yurt içinde paket tur sözleşmelerinden damga vergisi alınmaması; seyahat acentesi olmayan internet sitelerinin turizm ürünü pazarlaması faaliyetlerinin engellenmesi, seyahat ürünleri için tüketicilere cazip tatil kredisi sağlanması, kredi kartı sayılarının arttırılması ciddi fayda sağlayacak teşvikler.’’