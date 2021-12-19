Turyol maliyet artışları nedeniyle seferleri durdurdu. Yapılan açıklamara, "TL’nin tüm yabancı paralar karşısında olağanüstü değer kaybına uğrayarak devalue edilmesi gibi birçok faktör artık bizleri maliyetlerimizi karşılayamayacak boyuta getirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Turyol’un, web sitesinde şu duyuru yapıldı: “Değerli Yolcularımız, ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşulların tetiklediği önlenemez enflasyon artışları, denizde kullandığımız akaryakıta son 1 ay içinde %32, 1 yıl içinde ise %110 oranında uygulanan fiyat artışları, gemilerimizin ihtiyaç duyduğu teknik malzemelerin fiyatlarının dövize endeksli oluşu, dövizin yine 1 yıl içinde yaklaşık %100 artışı yada TL’nin tüm yabancı paralar karşısında olağanüstü değer kaybına uğrayarak devalue edilmesi gibi birçok faktör artık bizleri maliyetlerimizi karşılayamayacak boyuta getirmiştir. Büyük özveri içinde yaz veya kış demeden hizmet ettiğimiz İstanbul kalkışlı Çınarcık ve Esenköy seferlerini,ve Kadıköy(Metro İskele)-Karaköy/Eminönü seferlerini maliyetlerimizin karşılanabileceği şartların oluşabileceği süreye kadar durdurmuş bulunduğumuzu üzülerek belirtmek isteriz. Saygıyla kamuoyuna duyurulur.”