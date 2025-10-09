TUS 2. dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı her yıl 2 kez gerçekleşiyor. Son sınav 17 Ağustos'ta gerçekleşti sonuçlar 12 Eylül'de ilan edildi. Tercihler ise 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında alındı. Günler ilerliyor ve sonuç tarihi araması sıklaşıyor. Bu süreçte sıkça gelen soru ise "TUS 2. dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...

TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2. dönem TUS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru yayımlanmadı. Bir önceki dönem başvurular 27 Mayıs'ta sona ererken sonuçlar 3 Haziran'da ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde TUS 2. dönem tercih sonuçlarının 12 Ekim'de açıklanması bekleniyor.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.