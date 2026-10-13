TUS 2. dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? Tercih sonuç tarihi duyuruldu mu?

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TUS 2. dönem tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. On binler ÖSYM'den gelecek duyuruya kulak kesilmiş durumda... Her gün ısrarla yöneltilen soru "TUS 2. dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor" oluyor.

TUS 2. dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor?

ÖSYM'den henüz sonuç tarihine ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Bir önceki dönemde başvurular 14 Mayıs'ta bitmiş, sonuçlar 21 Mayıs'ta ilan edilmişti. Süreç aynı işlediği takdirde tercih sonuçlarının 14 Ekim'de açıklanması beklenir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.