TUS açıkladı mı, 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanıyor?

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TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman doktor adayları bu soruya cevap arıyor. Sonuç tarihi yaklaştıkça aramalar da hızlanıyor. İşte ÖSYM'nin adaylara geçtiği o tarih...

TUS 2. Dönem Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026-TUS 2. Dönem ile STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 17 Eylül'de ilan edilecek. ÖSYM'nin zaman zaman sonuçları erkenden ilan ettiği de oluyor.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.