TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI? 2025 1. dönem TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

Binlerce doktor uzmanlık için TUS sınavına girdi. Sınav soru ve cevap anahtarı yayımlandı, sonuçlar ilan edildi. Artık gözler tercihlerde ve kontenjanlarda...

Konu hakkında bilgi alınmak isteniyor. Doktorların sıkça yönelttiği sorular ise "2025 1. dönem TUS kontenjanları açıklandı mı?", "TUS tercihleri ne zaman başlayacak?" şeklinde... İşte beklenen tarih...

TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak?

TUS tercih tarihleri ve kontenjanlarının ne zaman açıklanacağına dair ÖSYM'den henüz duyuru gelmedi. Geçen yıl sonuçlar 17 Nisan 2024'te açıklanmış, tercihler 20 Mayıs 2024'te başlamıştı. Bu süre hesaplandığında 2025 TUS kontenjanlarının 20-21 Mayıs tarihlerinde açıklanması bekleniyor.