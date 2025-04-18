TUS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM TUS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2025

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ilk oturumu 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirildi.

TUS Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 30 bin 277, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne ise 30 bin 946 aday katıldı.

TUS 1. dönem sonuç tarihi ÖSYM 2025 sınav takviminde yer aldı. Peki, TUS 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları nereden öğrenilir? TUS sınav sonucu sorgulama ekranı 2025...

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS 1. dönem sınav sonuçları 18 Nisan 2025 tarihinde erişime açılacak. Sınav sonuçları henüz duyurulmadı.

TUS sonuçları nereden öğrenilir? TUS sonucu sorgulama ekranı

Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin sonuç sayfasından öğrenebilecek.

TUS sonuçları sorgulama ekranı için buraya tıklayınız.