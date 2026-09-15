TUS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

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2026 TUS 2. Dönem sınavı 23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşti. Aradan yaklaşık 3 hafta geçerken sonuç tarihi de yaklaşıyor. Tam tarihi bilmeyenler sık sık "TUS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna başvuruyor.

TUS 2. Dönem Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026-TUS 2. Dönem ile STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 17 Eylül'de ilan edilecek. ÖSYM'nin zaman zaman sonuçları erkenden ilan ettiği de oluyor.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.