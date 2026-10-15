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TUS 2. dönem tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. Sınava giren adayların gözü kulağı ÖSYM'de... Aramalar sıklaşırken "TUS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusu günden güne artıyor.

TUS 2. dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor?

ÖSYM'den henüz sonuç tarihine ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Bir önceki dönemde başvurular 14 Mayıs'ta bitmiş, sonuçlar 21 Mayıs'ta ilan edilmişti. 14 Ekim'de sonuçların ilan edilmesi bekleniyordu fakat açıklama gelmedi. Gözler cuma gününe çevrilmiş durumda...

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.