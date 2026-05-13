TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanır, tarih belli mi?
2026-TUS 1. Dönem tercih sürecinde sona yaklaşılırken, gözler bu kez sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Tercih işlemlerini tamamlayan binlerce aday, sonuç tarihi aramasını hız verdi. İşte bir önceki dönem yaşanan süreç ile ilgili bilgiler...
ÖSYM, 2026-TUS 1. Dönem tercih sonuçları için tarih geçmedi. Bir önceki dönemim tercih sonuçları 4 gün içinde ilan edilmişti. Bu dönem de süreç aynı işlediği takdirde sonuçların 18 Mayıs'ta açıklanması beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci daha sonra belirlenecek.