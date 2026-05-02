TUS tercih tarihi belli oldu mu? Tercihler ne zaman yapılacak?
TUS sınavından başarılı derece elde eden adaylar şimdi tercihlere odaklanmış durumda... Mayıs ayının gelişi ile birlikte beklentiler de iyice arttı. On binlerce kişi "TUS tercihleri ne zaman yapılacak" sorusuna cevap arıyor.
TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler şimdi tercih sürecine çevrildi. Uzun ve yoğun hazırlık dönemini geride bırakan adaylar, yerleştirme takviminin duyurulmasını bekliyor. Gözler sürekli ÖSYM'de... Peki, TUS tercih tarihi belli oldu mu?
TUS tercihleri ne zaman başlayacak?
2026-TUS 1. Dönem tercih tarihi ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Bir önceki dönemin sonuçları 12 Eylül'de açıklanmış, tercihler 29 Eylül'de başlamıştı. Süre incelendiğine 2026-TUS 1. Dönem tercihlerinin 2 Mayıs'ta başlaması beklenir.
Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabilecek.