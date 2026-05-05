TUS tercih tarihi için geri sayım devam ediyor. 15 Nisan'da sonuçların ilan edilmesiyle birlikte tercih tarihi araması hızlandı. ÖSYM'nin takviminde başvuru tarihlerinin yer almaması nedeniyle art arda gelen soru "TUS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor" oluyor.

TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM hala 2026-TUS 1. Dönem tercih tarihi ile ilgli bir duyuru geçmedi. Bir önceki dönemin sonuçları 12 Eylül'de açıklanmış, tercihler 29 Eylül'de başlamıştı. Bu hafta içi tercihlerin başlaması bekleniyor.

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabilecek.