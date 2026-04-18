TUS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte olası tarih...

2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (TUS) ilk dönem sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler şimdi tercih sürecine çevrildi. Uzmanlık yolunda kritik bir eşik olan bu işlemlerin ne zaman yapılacağı merak konusu... İşte olası tarih...

TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM, TUS tercih tarihi ile ilgili bilgilendirme geçmedi. Bir önceki dönemin sonuçları 12 Eylül'de açıklanmış, tercihler 29 Eylül'de başlamıştı. Süre incelendiğine 2026-TUS 1. Dönem tercihlerinin 2 Mayıs'ta başlaması beklenir.

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabilecek.