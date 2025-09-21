TUS tercihleri ne zaman başlayacak? Kontenjanlar ne zaman belli olacak?

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı her yıl iki kez gerçekleşiyor. 2. sınavların sonuçları 12 Eylül'de ilan edildi. Süreçte şimdi tercihler var. ÖSYM tarafından tercih tarihleri paylaşılmaması nedeniyle adaylar olası tarihi öğrenmeye çalışıyor. İşte beklentiler...

TUS tercihleri ne zaman alınacak?

TUS tercih tarihine ilişkin ÖSYM'den net bir tarih paylaşımı gelmedi. Geçen dönem sonuçlar 18 Nisan'da açıklanmış, tercihler 21 Mayıs tarihinde alınmaya başlamıştı. Bu dönemki tercihlerin 15 Ekim

gibi başlaması bekleniyor.

Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 27 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.