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TUS 2. Dönem sınav sonuçları 17. Eylül'de ilan edildi. Aradan bir hafta geçti ve gözler tercihlerde... On binler işlemler için sabırsızlanırken "TUS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor" sorusu tekrar tekrar geliyor.

TUS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

TUS 2. dönem tercih başvuru tarihine dair bir duyuru gelmedi. Bir önceki dönem sonuçlar 15 Nisan'da ilan edilmiş, 7 Mayıs'ta tercihler alınmıştı.

BU dönem de beklentiler tercihlerin 9 Ekim'de başlaması yönünde...