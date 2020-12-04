TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19-26 Kasım'da tercihleri alınan adayların TUS 2. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.