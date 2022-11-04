TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 19-25 Ekim'de tercihleri alınan 2022-TUS 2. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.