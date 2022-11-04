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TUS yerleştirme sonuçları açıklandı

TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 19-25 Ekim'de tercihleri alınan 2022-TUS 2. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.