TUSAŞ Genel Müdürü Kotil açıkladı: Kaan'ın üzerinde 2028'te Türk motoru olacak

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) Bilim Kültür Sanat Haftası kapsamında ikinci kez düzenlenen “Türkiye’nin Havacılık Vizyonu” programına katıldı.

İHA'nın haberine göre; etkinlikte öğrencilere Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile ilgili bilgiler veren Temel Kotil, milli muharip uçağı KAAN’ın son durumunu anlattı.

Kotil, “Cumhurbaşkanımızın talimatı 2028 yılında 20 tane Hava Kuvvetleri'ne teslim ediyoruz. Ondan sonra sekiz tane daha yapıyoruz. Sonra bir tane daha yapıyoruz. O bir tanenin üzerinde 2028 yılında Türk motoru olacak. Onun için yapıyoruz. Türk motoru da yapılıyor. Bizim gencimiz 10 numara. İsterseniz başarırsınız” şeklinde konuştu.

'Hiçbir şey kolay değil'

Sekiz yıldır TUSAŞ’da olduğunu kaydeden Kotil, “Hiçbir şey kolay değil. Türkiye’nin en büyük problemi alt sistemlerin yokluğu" derken şöyle devam etti:

* Motor, iniş takımları, yakıt pompaları bunları hep dışarıdan almanız gerekiyor. Gökbey’in transmisyonu ilk başında bir Alman şirkete yaptırıyorduk. Bir türlü yapmıyor. Parası verdik. İki defa oraya gittim. Çelik malzeme kullanılıyor. Amerikan geliyor ve Alman gümrüğüne geldi. Amerikan’dan yola çıkarabildik Almanya gümrüğünden çıkmıyor.

* Darlandım. Şirketin genel müdürüne dedim ki sen bana alüminyumdan yap, bu hesabı kapatalım. Allah nasip etti kendimiz bitirdik. Gökbey 2018’de kendi uçuşunu yapınca şirket gönderdi. Böyle oluyor. Bunu gördük. Bütün alt sistemleri biz yapmak zorundayız.

'Yolcu uçağı projesi yok'

Boeing ve Airbus’a parça yaptıklarını dile getiren Kotil, “Ama bu yolcu uçağı 5 milyar dolarlık bir yatırım gerektirir. Projelerimizin bitmesine engel olur" dedi.

En büyük hayallerinin 2028 yılında Hava Kuvvetleri'ne 20 adet KAAN vermek olduğunu ifade eden Kotil şöyle devam etti:

* Bizim TUSAŞ’ın Kaan, Hürjet, Hürkuş, Anka3, dördü de gelecek. Şimdi Kaan’ın ona ihtiyacı var. Anka2, Anka1 ondan sonra Atak, Atak2, Gökbey ve Gökbey’in ağabeyi ve iki tane uydu yeter. Bütün enerjileri biz oraya yoğunlaştırıyoruz. Dolayısıyla şu anda yolcu uçağı yok. Ama devlet büyüklerimiz karar verirler bizde imkan buluruz.