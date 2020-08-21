TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil koronavirüse yakalandı
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu açıkladı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu açıkladı.
Kotil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Değerli dostlarım, düzenli olarak yaptırdığımız COVID-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumumun iyi olmakla birlikte karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınız ile bu süreci atlatacağım inşallah. Allah'a emanet olun" ifadelerine yer verdi.