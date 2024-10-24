TUSAŞ Genel Müdürü'nden terör saldırısına yönelik açıklama
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, terör saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Hiçbir saldırı milli savunma sanayimizin gelişimini engelleyemeyecektir" dedi. Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ yerleşkesine yönelik saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
Demiroğlu, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Kahramankazan'daki yerleşkemize yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum" diyerek, saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Demiroğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Hiçbir saldırı, ülkemizin milli savunma sanayisindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyecektir. Bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak yılmadan çalışmaya devam edeceğiz."
TUSAŞ yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından güvenlik önlemleri artırıldı. Terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 22 kişi yaralandı. Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.