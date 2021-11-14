TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir vefat etti

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, Ankara Kızılcahamam'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kızılcahamam Kuşçuören mevkisinde yaşanan kazada Demir, İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın ardından otomobiliyle Ankara'ya gidiyordu. Demir otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldaki bir tıra çarptı. Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Demir'in ölümü üzerine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. İsmail Demir "Savunma sanayiimizin acı kaybı. TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve TUSAŞ ailesine baş sağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.